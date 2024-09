Hochwasser-Schäden Rems-Murr-Kreis: Freie Fahrt gibt es wohl erst Ende 2027

1 Hangrutsch an der Kreisstraße 1883 von Rudersberg nach Althütte: eine von vielen Stellen im Rems-Murr-Kreis, an der die Fahrbahn nicht mehr bis zur Leitplanke reicht. Foto: Frank Eppler

Die Sanierungsarbeiten nach den verheerenden Überschwemmungen im Juni werden sich über Jahre erstrecken – und Geld kosten, das an anderer Stelle fehlt. Vielfach sind geologische Gutachten nötig, bevor die Bagger anrollen. Aber es gibt erste Erfolge.











Die Beseitigung der beim Hochwasser im Juni entstandenen Schäden an der Verkehrsinfrastruktur wird die Straßenbauer im Kreis über Jahre beschäftigen. Denn die Reparaturen an den von Hangrutschungen und Unterspülungen betroffenen Strecken vom Wieslauftal bis in den Welzheimer Wald bedeuten nicht nur einen großen planerischen Aufwand. Sie werden auch Millionenbeträge kosten und binden Geld, das im Straßenbaubudget für Projekte an anderer Stelle fehlen wird. Vor allem aber zeigt sich, dass es noch Monate dauern wird, bis die Bagger überhaupt anrollen können – von einem Termin für die Fertigstellung ganz zu schweigen.