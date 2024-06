8 Vier Pumpen sind in Betrieb. Die große Pumpe der Feuerwehr wird manuell zugeschaltet. Sie spuckt das Grundwasser aus dem Vereinsheim in den Neckar. Foto: Karin Götz

Am frühen Sonntagmorgen sieht es so aus, als würde der Ruderverein Marbach mit einem blauen Auge davon kommen. Doch die Lage spitzt sich dann wieder zu. Für Ärger haben am Samstag Schaulustige gesorgt, die haufenweise an den Neckar pilgerten und sich in Gefahr brachten.











Zum ausgiebigen Schlafen sind Mutter und Sohn in der Nacht von Samstag auf Sonntag nicht gekommen. Um Mitternacht beenden Heike und Michael Breitenbücher die erste Schicht ihrer Nachtwache auf dem Gelände des Marbacher Rudervereins am Neckarufer. Vier Stunden später ist das Duo wieder am Start.