5 Viele Waiblinger machen sich am Samstag selbst ein Bild von der Lage vor Ort. Foto: Dirk Herrmann

Wegen des Dauerregens tritt die Rems in Waiblingen am Samstag an mehreren Stellen über das Ufer. Die Waiblinger schreckt das nicht ab – im Gegenteil: der Fluss zieht viele Schaulustige an.











So häufig wie am Samstag wurde die Rems in Waiblingen selten fotografiert. So hoch wie nach dem Starkregen der vergangenen Tage war der Remspegel allerdings auch schon lange nicht mehr. Zahlreiche Spaziergänger, darunter viele Familien mit Kindern, pilgerten trotz des Dauergetröpfels von oben am Nachmittag zum Ufer, um einen Blick auf die braune Brühe und die eindrucksvoll vorbeirauschenden Wassermassen zu werfen. Typische Körperhaltung: links der Regenschirm, rechts das gezückte Handy.