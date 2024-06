Hochwasser in Schorndorf

5 Benni Bäder hilft in Schorndorf-Miedelsbach seit Tagen mit seinem Bagger. Foto: StZN/Lea Krug

Benni Bäder aus Miedelsbach half in der Flutnacht Menschen dabei, aus ihren Häusern zu kommen, und kämpft mit seinem Bagger nun gegen das Chaos in den Straßen. Im Dorf gilt er mit seinem Fahrzeug als Held.











Link kopiert



Seit Tagen ist Baggerfahrer Benni Bäder im vom Hochwasser besonders zerstörten Schorndorf-Miedelsbach im Rems-Murr-Kreis unterwegs. Geschlafen hat er in den vergangenen Tagen kaum. Spät am Abend gehört er zu den letzten, die hier auf der Straße arbeiten und am nächsten Morgen zu den ersten, die wieder unterwegs sind.