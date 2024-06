Hochwasser in Rudersberg

1 Der 27 Jahre alte Yasin vor seinem Elternhaus in Rudersberg-Schlechtbach. Foto: StZN/Lea Krug

Plötzlich kamen die Wassermassen von allen Seiten, erzählen Anwohnerinnen und Anwohner aus Rudersberg-Schlechtbach. Sie berichten über das, was sich in den vergangenen Stunden zugetragen hat.











Link kopiert



Geschlafen hat er noch nicht. Der 27-jährige Yasin lebt in Rudersberg-Schlechtbach (Rems-Murr-Kreis), wo sich die Hochwasserlage in der Nacht von Sonntag auf Montag dramatisch zuspitze. Mit seinem 24-jährigen Bruder Selcuk sei er alleine zu Hause gewesen, als es richtig losging. Seine Eltern waren mit dem Auto unterwegs und konnten wegen der Wassermassen die Straßen nicht mehr passieren. „Wir haben im Haus irgendwie versucht, das Wasser zu stoppen, haben Planen und alles was wir finden konnten vor die Türe gestellt. Das hat aber nichts geholfen“, erzählt Yasin.