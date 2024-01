Hochwasser in Norddeutschland: Feuerwehr aus dem Kreis Ludwigsburg sichert Kleinstadt

Hochwasser in Norddeutschland

1 Der mobile Wall hinter dem Deich soll die Stadt schützen. Foto: Feuerwehr Remseck

Die 13 Feuerwehrleute aus Bietigheim und Remseck sind die ersten und bisher einzigen Einsatzkräfte aus Baden-Württemberg, die im Hochwassergebiet helfen. Sie berichten von hoffnungsvollen Menschen und entkräfteten Kameraden.











Link kopiert



Am Samstagmorgen meldet sich das Innenministerium Baden-Württemberg beim Landratsamt Ludwigsburg: Die Menschen im Hochwassergebiet in Niedersachsen brauchen dringend Unterstützung. Nur wenige Stunden später befinden sich 13 Feuerwehrleute aus Bietigheim-Bissingen und Remseck auf dem Weg in die 20 000 Einwohner-Stadt Lilienthal nördlich von Bremen. Sie sind die ersten Einsatzkräfte aus Baden-Württemberg, die beim aktuellen Hochwasser im Norden helfen.