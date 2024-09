Hochwasser in Deutschland: Die Flusspegel steigen weiter

7 Hochwasser in Deutschland: Unter anderem in Bad Schandau in Sachsen steigt der Pegel der Elbe weiter an. Foto: dpa/Jan Woitas

Die Einsatzkräfte bereiten sich an zahlreichen Orten in Deutschland auf Hochwasser vor. Die Pegel mehrerer Flüsse in Bayern und Sachsen sind stark gestiegen.











Angesichts des derzeit über Europa ziehenden Unwettertiefs bereitet sich das Technische Hilfswerk (THW) auf mögliche Hochwasser im Osten Deutschlands vor. „Wir stellen uns halt darauf ein, dass wir größere Kräfte dann auch an die Elbe und an die Oder verlegen können“, sagte THW-Abteilungsleiter Fritz-Helge Voss am Montag im ZDF-“Morgenmagazin“. Den Menschen in den betroffenen Gebieten riet Voss, sich einen „kleinen Notvorrat“ anzulegen.