1 Die L 1138 zwischen Freiberg und Benningen war geflutet. Foto: Emanuel Hege

In Benningen (Kreis Ludwigsburg) laufen am Dienstag die Aufräumarbeiten an. Die Straße von Benningen nach Freiberg kann wieder befahren werden. Weitere Straßen und Flächen werden noch vom Schlamm befreit.











Nachdem der Neckar in Benningen am Samstag über das Ufer getreten und die Gemeinde nur noch von Hoheneck aus zu erreichen war, sind am Dienstag die Aufräumarbeiten in vollem Gange. Am Nachmittag konnte die Straße nach Freiberg wieder freigegeben werden.