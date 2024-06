1 Die Polizei konnte die Frau mit einer Drohne ausfindig machen. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Eine 32-Jährige hat im bayrischen Hochwassergebiet tagelang auf einem Baum ausgeharrt. Zuvor war sie als vermisst gemeldet worden.











In Schwaben hat sich eine Frau rund zweieinhalb Tage lang in der Krone eines Baums vor dem Hochwasser in Sicherheit gebracht und so überlebt. Die 32-Jährige wurde schließlich am Dienstagmittag mittels einer Suchdrohne entdeckt und dann gerettet, wie die Polizei berichtete. Sie war seit der Nacht zum Sonntag im überfluteten Silberwald bei Neu-Ulm vermisst worden. Die Frau sei weitgehend unverletzt, teilten die Einsatzkräfte mit. Die geschwächte und dehydrierte 32-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.