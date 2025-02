Angriff in Steinheim Senior wird zu Boden gestoßen und ausgeraubt

Ein 70-Jähriger ist am Dienstagabend in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) auf seinem Weg von der Bushaltestelle in die August-Scholl-Straße von Unbekannten angesprochen worden. Diese griffen den Senior plötzlich an und stahlen seinen Rucksack.