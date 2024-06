Hochwasser im Rems-Murr-Kreis: Schorndorf fühlt sich nach der Flut vergessen

1 Wenn sich Retter selbst aufs Dach retten müssen: Auch die Einsatzkräfte mussten in der Flutnacht zeitweise tatenlos zusehen, bis sich der Pegel wieder senkt. Foto: Feuerwehr Schorndorf

Nach der Hochwasserkatastrophe in der Nacht zum 3. Juni übt Oberbürgermeister Bernd Hornikel heftige Kritik an der Landespolitik. Bis auf publicityträchtige Besuche sei von gleich vier Ministern wenig Unterstützung gekommen – trotz eines Schadens in dreistelliger Millionenhöhe.











Link kopiert



Bei in der Nacht zum 3. Juni von Überschwemmungen in katastrophalem Ausmaß getroffenen Städten und Gemeinden im Wieslauftal ist großer Frust über nach wie vor fehlende finanzielle Unterstützung durch die Politik zu spüren. Mit Blick auf die vom Hochwasser angerichteten Schäden in dreistelliger Millionenhöhe hatte sich etwa der Schorndorfer Oberbürgermeister Bernd Hornikel bereits vor zwei Wochen in einem Brief an den grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann bitter über die ausbleibende Hilfe beklagt – und deutlich gemacht, dass es bei den Aufräumarbeiten nach der Flut ohne Landesgelder nicht geht.