Zwei Pflegeheime in Steinheim evakuiert

9 Die Bewohner des Kleeblattheimes werden in andere Heime gebracht. Auch die Riedhalle wird genutzt. Foto:

Bewohner des Gebiets nahe der Murr harren einige Stunden in der Riedhalle aus und werden vom DRK versorgt. Dann fallen endlich die Pegel und sie können zurück.











Link kopiert



Montagmorgen, 6.30 Uhr. Eine Abordnung der Feuerwehr Möglingen checkt die Lage an der Steinheimer Murrbrücke. Für den Laien sieht es nicht allzu dramatisch aus, aber die Profis wissen, dass sich die Situation ruckzuck ändern kann. „Im Remstal ist es teilweise schlimm und das kann dann auch hierherkommen“, erklärt ein Feuerwehrmann einer Anwohnerin, die etwas ratlos am Ufer steht. Vor ein paar Minuten hat die Feuerwehr per Lautsprecher über die „bedrohliche Lage“ informiert und gebeten, die Anweisungen der Kollegen zu befolgen und Kellerräume zu meiden.