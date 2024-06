1 Erligheim nach dem Starkregen. Foto: Jürgen Kunz

Nachdem am Sonntagmorgen das Hochwasser der Rems, Murr und Neckar die Region in Atem hielt, sind es am Nachmittag Starkregenereignisse im Nordwesten des Kreises. Es kam zu einem Hangrutsch, eine Zugstrecke ist gesperrt, Wohngebäude stehen unter Wasser.











Link kopiert



Der Kreis Ludwigsburg ist am Sonntag nicht zur Ruhe gekommen. Während die Rettungskräfte den ganzen Morgen und Mittag Einsätze an der Rems, Murr und Neckar gefahren sind, mussten sie am Nachmittag in Richtung Erligheim, Löchgau, Sachsenheim und Walheim ausrücken. Ein Starkregenereignis hat dort zu vollgelaufenen Kellern, Hangrutschen und einer gesperrten Bahnstrecke geführt. In Sachsenheim sollen innerhalb weniger Stunden rund 50 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen sein. Ein Überblick über die Erkenntnisse am Sonntagabend.