1 Hochwasseralarm: Blick von der Göppinger Jahnstraße, die mit Sandsäcken gesichert ist, auf die Fils und den Bahnhof. Foto: Staufenpress

Die Fils ließ sich zwischen Wiesensteig und Geislingen kaum bändigen. Die B 466 war stellenweise geflutet, Häuser wurden evakuiert. In Göppingen wurde das Obdachlosenheim am Fluss geräumt. Auch am Bahnhof war der Pegel hoch.











Das Hochwasser am Wochenende hat die Feuerwehren und Anwohner von Fils und Nebenflüssen in Atem gehalten. Nahezu alle Gemeindefeuerwehren waren im Einsatz. Ein Schwerpunkt: das obere Filstal. Dort war die Fils von Wiesensteig bis Deggingen kaum zu bändigen. In Gosbach, Bad Ditzenbach und Deggingen waren alle drei Ortsverbände des Technischen Hilfswerks mit 125 Ehrenamtlichen im Einsatz, berichtet das Landratsamt.