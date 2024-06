1 300 Kubikmeter Wasser wird in den Schlauch gefüllt. Foto: privat

Ein mit Wasser gefüllter Schlauch soll in Hessigheim verhindern, dass der Neckar über die Ufer tritt. 80 Einsatzkräfte haben ihn die ganze Nacht aufgebaut.











Die Investition des Landkreises in zwei Schlauchdämme hat sich gelohnt. In Remseck und in Hessigheim ist der mobile Hochwasserschutz am Wochenende zum Einsatz gekommen. Etwa 80 Einsatzkräfte und Helfer bauten in Hessigheim den Schlauchdamm auf einer Länge von etwa 450 Metern auf. Sie waren die ganze Nacht über im Einsatz. „Wir haben um 18.30 Uhr am Samstag begonnen und waren am Sonntag um 5 Uhr fertig“, berichtet Kommandant Klaus Haug am Sonntag nach gerade mal zwei Stunden Schlaf.