Gerade noch so unterhalb der Oberkante

1 Die Hochwasserschutzwand am Fußgängertunnel in Plochingen hat den Neckar gerade so in Zaum gehalten, Foto: Andreas Pflüger

Der Dauerregen hat am Samstag auch im Landkreis Esslingen zu einigen kritischen Situationen geführt. Nicht zuletzt durch den vorausschauenden Einsatz der Feuerwehren konnte das Hochwasser an den meisten Stellen allerdings in Zaum gehalten werden.











Im Vergleich zu anderen vom Hochwasser betroffenen Regionen in Baden-Württemberg ist der Landkreis Esslingen am Samstag mit einem blauen Auge davongekommen: Der Dauerregen hatte die Bäche und Flüsse zwischen Alb und Schurwald zwar ebenfalls gewaltig ansteigen lassen. Die Pegelstände blieben aber in den allermeisten Fällen gerade noch unterhalb der Oberkante – und schwappten soeben nicht darüber hinaus.