Auch für die Pendler hatte das Hochwasser im Rems-Murr-Kreis Auswirkungen: Die S2 von Schorndorf nach Waiblingen fiel am Montagmorgen aus. Mit Durchsagen und auf der VVS-App wurde auf den Ersatzverkehr mit Bussen verwiesen. Mancher wurde von dem Ausfall überrascht. „Wir dachten, das meiste sei am Sonntagabend vorbei“, sagte eine Pendlerin aus Schorndorf-Weiler. Sie war gegen 10 Uhr unterwegs nach Stuttgart und musste dann umplanen. Auf der VVS-App waren Verbindungen mit dem Busersatzverkehr angezeigt, die allerdings deutlich mehr Zeit brauchten. „Nach den großen Regenmengen ist in Winterbach ein Hang abgerutscht. Deshalb konnten heute Vormittag keine Züge zwischen Waiblingen und Schorndorf fahren. Die Züge der S-Bahn-Linie S2 pendelten zwischen Filderstadt und Waiblingen.

Ein Notverkehr mit zwei Bussen rollte zwischen Waiblingen und Schorndorf

Wegen der eingeschränkten Platzverhältnisse beim Wenden im Bahnhof Waiblingen fuhren die S-Bahnen der S2 im Halbstundentakt. Zwischen Waiblingen und Schorndorf wurde ein Busnotverkehr mit zwei Bussen eingerichtet. Wegen eingeschränkter Ressourcen von Bussen und Busfahrenden bei unseren Partnerunternehmen konnten leider nicht mehr Fahrten organisiert werden“, teilte ein Sprecher der Bahn auf Anfrage mit.

Seit etwa 11.50 Uhr rollen die Züge der S2 wieder zwischen Waiblingen und Schorndorf. Da sich weder Fahrzeuge noch Personal an den fahrplanmäßigen Stellen befinden, fahren die S2-Züge heute bis auf Weiteres im 30-Minuten-Takt, so der Sprecher. In Grunbach könnten die Züge nur an Gleis 1 halten, weil Wasser in der Personenunterführung stehe, das noch abgepumpt werden müsse. Zudem fahren die Züge wegen des Hochwassers zwischen Grunbach und Schorndorf mit reduzierter Geschwindigkeit. Dadurch komme es noch zu Fahrplanabweichungen. Die Deutsche Bahn (DB) empfiehlt ihren S-Bahn-Fahrgästen, vor Fahrtantritt die Verfügbarkeit der Verbindungen in der elektronischen Fahrplanauskunft auf bahn.de oder in der DB Navigator App zu überprüfen.

Die Wieslauftalbahn zwischen Schorndorf und Rudersberg wird für einige Zeit ausfallen. Grund dafür sind das Hochwasser und seine Folgen: Die Wagenhalle in Rudersberg stand rund anderthalb Meter unter Wasser, die Tore sind beschädigt und die Halle weist erhebliche Flutschäden auf. Die Gleisbette und zumindest eine Weiche sind teilweise völlig unterspült worden. Schäden an den Fahrzeugen, die teilweise unter Wasser standen, sind derzeit noch nicht absehbar. Aufgrund der Evakuierungsanordnung können die Mitarbeitenden erst jetzt langsam nach Rudersberg, um die Schäden zu begutachten.

Wieslauftalbahn fällt vorerst komplett aus

Komplett nicht verkehren können wird die Wieslauftalbahn – und das möglicherweise sogar für einige Wochen. Das teilt das Landratsamt mit. Da das Wiesel für die meisten Rudersberger Schüler das Hauptverkehrsmittel zur Schule darstelle, sei man in enger Abstimmung mit dem Betreiber, der WEG, dabei, einen Schienenersatzverkehr zu organisieren. Das könne jedoch einige Tage dauern, da noch nicht klar sei, wie und wann die Straßen im Raum Rudersberg wieder befahrbar seien und wann der Linienbusverkehr wieder aufgenommen werden könne.

Fahrgäste könnten sich über die App oder Homepage des VVS informieren. Dort werde der Ersatzverkehr eingestellt, sobald er verfügbar sei.