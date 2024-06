Es ist ein laut tosender, aufgewühlter brauner Strom – die Rems am Wehr in Winterbach am Montagmorgen. Einzelne sind zu der Brücke gekommen, um einen Blick auf die Wassermassen zu werfen. „Hoffentlich entspannt sich das Hochwasser wieder“, ist zu hören. In der Hauptstraße sind Gebäude mit Sandsäcken gesichert, wie das Schuhhaus Sommer. „Wir verfolgen die Lage laufend“, sagt Daniel Hasert, der die Weinhandlung „Daniels Weine“ im Oberdorf betreibt. Man habe sehr gebangt. Natürlich seien alle erleichtert, die von den Wassermassen verschont geblieben sind.

Auch Thomas Mühlberger verfolgte alle Warnungen genau. Er las am Montagmorgen die Warnhinweise am Rathaus. „Wir wohnen zum Glück etwas weiter oben. Aber wir haben die Sirenen gehört“, sagt er. Als „Winterbächer“ habe er Bekannte, die nahe der Rems wohnen. Manche Einwohner waren vorsorglich evakuiert worden. Metaj Skender packt gegen 10.30 Uhr an und räumt die Säcke, die er zur Sicherung seines Betriebes in der Mühlstraße aufgebaut hat, wieder ab. „Die Lage hat sich zum Glück entspannt,“ sagt er erleichtert. Aber heute Morgen sei es knapp gewesen. „Bereits am Sonntag haben wir viele Sachen aus dem Keller geholt“, sagt er. „Wir sprechen uns intensiv mit dem Landratsamt ab und orientieren uns an dessen Lageeinschätzung“, sagte Hauptamtsleiter Marco Luz auf Anfrage um 11.45 Uhr. Man sei „zuversichtlich, dass sich die Lage stabilisiere“. In der Tat gab es dann Entwarnung. Bürgermeister Sven Müller: „Es war Spitz auf Knopf“. Die Pegelstände seien zu dem Zeitpunkt zurückgegangen, als das Rückhaltebecken am Limit gewesen sei. Das sei ein Segen für Winterbach und die anderen Kommunen gewesen. Er lobte die Einsatzkräfte sowie den hervorragenden Abstimmungsprozess. Die Evakuierten konnten am Montagmittag zurück.