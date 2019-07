10 38 Grad zeigte das Thermometer am Mittwoch auf dem Dach des Marquardtbaus in der Stadtmitte an. Auf dem Schlossplatz selbst ist es um einige Grad kühler. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Temperaturen im Südwesten klettern. Aber klettern sie auch über die Rekordmarke von 40,2 Grad? Der Donnerstag wird es zeigen.

Stuttgart - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für Donnerstag mit einem neuen Hitzerekord in Baden-Württemberg. „Am Donnerstag bekommen wir den Hitzehöhepunkt“, sagte ein DWD-Sprecher am Mittwoch in Stuttgart. Punktuell könnten die Temperaturen 40 Grad erreichen. Das gelte vor allem für die Regionen Mannheim und Karlsruhe.

Mit jeweils 40,2 Grad halten nach Angaben des Sprechers zwei Städte den Hitzerekord im Südwesten gemeinsam: In Freiburg wurde der Wert am 13. August 2003 gemessen, in Bad Mergentheim am 7. August 2015. Bundesweit steht das unterfränkische Kitzingen mit 40,3 Grad an der Spitze.

In Stuttgart wurden am Mittwochnachmittag offiziell 35 Grad gemessen Das Thermometer am Schlossplatz zeigte 38 Grad an. Der Rekordwert von 38,8 Grad in der Landeshauptstadt wurde nicht erreicht.