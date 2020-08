1 Neugierig auf das Leben und die Menschen: Barbara Mikac hat an der eufom in Stuttgart erfolgreich ein Studium in Business Psychology absolviert. Foto: Privat

Die eufom, zugehörig zur FOM, der größten privaten Hochschule Deutschlands mit Sitz in Stuttgart, setzt vor allem auf Praxis und Persönlichkeitsentwicklung. Das hat auch Barbara Mikac, Absolventin in Business Psychology, überzeugt.

Selbstbewusst, mit großen Zielen und gerade einmal 22 Jahre alt: Barbara Mikac weiß, was sie will. Aber das war nicht immer so. Gleich nach dem Abi hatte sie keinerlei Visionen für ihre berufliche Zukunft. „Ich hatte keinen Plan, was ich wollte“, erinnert sich die eufom Absolventin heute.

Damals, mit gerade einmal 17 Jahren, wäre sie damit überfordert gewesen, eine so weitreichende Entscheidung wie jene für ihre berufliche Karriere zu treffen. „Woher sollte ich wissen, was ich möchte?“ Daher packte sie ihre Koffer und wagte sich alleine auf Reisen nach Australien und Asien, traf auf neue Kulturen und die unterschiedlichsten Menschen.

„Die Zeit im Ausland hat mich persönlich sehr geprägt“

Während dieser Zeit absolvierte sie ein Praktikum im Personalwesen, arbeitete als Account Managerin, unterrichtete Englisch. „Ich war offen gegenüber allen Angeboten – diese Zeit hat mich sehr geprägt."

Wieder zuhause entschied sich Barbara Mikac daher für das eufom Studium in Business Psychology. Nicht nur, weil die eufom zur FOM gehört, der größten privaten Hochschule Deutschlands, sondern vor allem wegen des Bezugs zur Praxis und der Persönlichkeitsentwicklung, die im Mittelpunkt des Studiums stehen.

Während ihrer Reisen lernte sie bereits die verschiedensten Menschen kennen und setzte sich mit anderen Kulturen auseinander. Wichtig für ihren späteren Beruf, der Menschen in den Fokus rückt.

Auch im Studium setzte sich Barbara immer für ihren Kurs ein, wollte eine Stimme haben und diese auch für andere erheben. So auch als Semestersprecherin für ihre Kommilitonen.

Heute arbeitet die 22-Jährige in dem Unternehmen, in dem sie während des Studiums auch ihr Pflichtpraktikum absolvierte. „Ich hab in meinen Entscheidungen einfach auf mein Bauchgefühl gehört.“

„Ich möchte mich immer weiterentwickeln“

Während ihres Praktikums konnte Barbara zeigen, was in ihr steckt: Bei großen Events sprach sie vor über 130 Menschen, stellte die neuen Werte des Unternehmens vor: „Das war ein unglaublicher Moment!“ In der Marketingabteilung konnte sie ihr Wissen aus den Modulen der eufom schließlich erleben und anwenden: Wie funktioniert Social Media? Was ist Consumer Communication, Channel Marketing? Wie verstehe ich meine Zielgruppe? „Ich nehme meine Arbeit gar nicht als Arbeit wahr. Das ist wichtig, wenn man sich für eine Berufslaufbahn entscheidet, findet die 22-Jährige.

Im September startet Barbara ihren Master, will eventuell noch promovieren. „Es ist wichtig, gegenseitig Wissen weiterzugeben und sich weiterzuentwickeln. Morgen möchte ich an einem anderen Punkt sein, als heute.“

Weitere Informationen rund um das Hochschulzentrum gibt es auf dieser Homepage und unter der Telefonnummer 0711/342297-50.

Adresse: eufom Business School, Rotebühlstr. 121, 70178 Stuttgart.

Oder lernen Sie die eufom Business School persönlich in der nächsten Online-Infoveranstaltung am Dienstag, den 18.08.2020 (18:00 bis 19:30 Uhr) kennen.