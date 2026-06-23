Hochschulstart: Studieren ohne NC? Das geht bei immer mehr Studiengängen

Noch vor einigen Jahren waren 40 Prozent aller Studiengänge zulassungsbeschränkt. Doch für immer mehr Angebote verliert der Numerus Clausus an Bedeutung - allerdings nicht überall.
Gütersloh - Bei der Studienplatzvergabe in Deutschland verliert ein guter Abitur-Schnitt immer mehr an Bedeutung. Zum kommenden Wintersemester werden laut einer Auswertung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) nur noch 31,6 Prozent aller Studienangebote in Deutschland eine Zugangsbeschränkung haben, wie etwa einen Numerus Clausus (NC) oder einen Eignungstest. Vor sechs Jahren waren demnach noch mehr als 40 Prozent aller Studienangebote zulassungsbeschränkt - der Anteil sinkt seither kontinuierlich.