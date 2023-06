Hochschulen in Ludwigsburg

Die Hochschulen rüsten sich für die Zukunft, liegen aber sensibel zwischen Favoritepark (vorne) und Wohnbebauung.

Auf dem Campus der Ludwigsburger Hochschulen wird sich in den nächsten Jahren vieles tun: Es wird gebaut. Im Stadtteil Eglosheim wächst die Befürchtung, dass damit der Verkehr und die Parkplatzsucherei weiter zunehmen werden. Sind die Sorgen berechtigt?









Ludwigsburg - Es gibt in Eglosheim schon enormen Parkdruck. Es wäre sehr wichtig, dass das Parkhaus kommt“, bat Jürgen Schreiner (Freie Wähler) vom Stadtteilausschuss. Seine Meinung als Vertreter der Eglosheimer zu den Zukunftsplänen für den Ludwigsburger Hochschulstandort war im Stadtentwicklungsausschuss des Gemeinderats gefragt, denn es steht eine Entscheidung über ein städtebauliches Entwicklungskonzept an. Es soll die Grundlagen für alle Entwicklungen festzurren, die auf dem Hochschulgelände künftig geplant sind. Dass das Land den Standort für Lernende und Lehrende in Ludwigsburg attraktiv und zukunftsfähig macht kann, ist auch der Stadt ein Anliegen.