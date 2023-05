Hochschulen in Ludwigsburg

1 Semesterbeginn an der Evangelischen Hochschule in Ludwigsburg. Auch für Studierende aus höheren Semestern sind Präsenzveranstaltungen Neuland. Foto: Jürgen Bach

Für mehr als 10 000 Studenten hat das neue Semester begonnen, viele haben noch nie eine Hochschule von innen gesehen. Was planen die fünf Einrichtungen in Ludwigsburg?









Ludwigsburg - Wer bereits zwei oder drei Semester an einer Hochschule hinter sich hat, sollte eigentlich ein gestandener Student sein. Viele junge Menschen, die schon seit einiger Zeit eingeschrieben sind, haben wegen der Pandemie aber noch nie einen Hörsaal oder eine Mensa von innen gesehen. Auch für viele Zweit-, Dritt-, oder sogar Viertsemester in Ludwigsburg war der Start ins Wintersemester in dieser beziehungsweise der vergangenen Woche etwas ganz Neues. Dabei unterschieden sie sich nicht von den „Erstis“.