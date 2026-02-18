Hochschule Ludwigsburg: „Ich bin mehr, als man sieht“ – Denises schwerer Kampf um Teilhabe

Studentin Amelie Nassal schreibt in einem Gastbeitrag über ihre Kommilitonin Denise Tovarysova. Ihr Weg macht deutlich, wie schwer Inklusion selbst mit großer Entschlossenheit bleibt.
Sie redet mit hoher Stimme und Bedacht, kein überflüssiges Wort: „Ich bin 28 Jahre alt“, sagt Denise. „Bin 38 Kilogramm schwer, 1,40 Meter groß und hab einen großen Bruder. Wir sind bei meiner Mutter aufgewachsen. Zu meinem Vater hab’ ich keinen Kontakt. Er ging, als ich ein Baby war.“ Seit 18 Jahren wird Denise Tovarysova künstlich beatmet. Ihre Muskelschwäche betrifft auch Kehlkopf, Rachen und Zwerchfell. Muskeldystrophie mit Merosin-Defekt heißt die Krankheit, mit der sie seit ihrer Geburt lebt. Reden ist mühsam.