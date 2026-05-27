Drei Maschinenbaustudenten aus Konstanz haben eine Maschine für Fleischkäsbrötle erfunden. Ihr eigener Heißhunger ist allerdings erst einmal gestillt. Vorbild war eine andere Maschine.
Es ist der Klassiker für den Hunger zwischendurch, beliebt bei Handwerkern wie Bürokräften: das Fleischkäsbrötchen oder Leberkäswecken, kurz: Lkw. Klar, dass es sich auch die Studierenden der HTWG, der Hochschule Technik, Wirtschaft, Gestalten in Konstanz, schmecken lassen. Die freundliche Küchenkraft in der Mensa am Seerhein belegt es innerhalb weniger Sekunden. Wobei: dank einer eigens ausgetüftelten Maschine könnte sie sich künftig manchen Handgriff sparen.