Hochschule für Technik Stuttgart: „Zerlegbar, ohne Klebstoff, nicht giftig“ – Besonderes Bauprojekt in Stuttgart

Der alte Pavillon der HFT Stuttgart war bei Studierenden beliebt zum Entspannen und Feiern. Nun gibt es einen neuen Treffpunkt Marke Eigenbau. Wir haben ihn besichtigt.
Der Innenhof der Stuttgarter Hochschule für Technik (HFT) an der Schellingstraße ist beliebt: Hier treffen sich Studierende, diskutieren, entspannen, trinken ein Feierabendgetränk. Doch zu Corona-Zeiten wurde klar: Der Bar-Pavillon von 2006 tut’s nicht mehr, was Neues muss her! Nun ist das Holzhäuschen fertig und geht in Betrieb. Die HFT stellt es vom 16. Oktober an aus neben weiteren Studienarbeiten, die sie als herausragend wertet, etwa einen Entwurf für ein Forschungszentrum in Brasilien und ein Projekt mit Fokus auf Pilzmycel als Baustoff, das es auf die Architektur-Biennale geschafft hat.