Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen

1 Die Klimaaktivisten der Letzten Generation waren zu Gast bei der Hochschule in Villingen-Schwenningen. Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Vortrag von Vertretern der Klimagruppe Letzte Generation an der Hochschule der Polizei in Villingen-Schwenningen hat für Aufregung im Landtag gesorgt. Nun verteidigt das Innenministerium den Auftritt.









Das Stuttgarter Innenministerium hat den Auftritt von Klimaaktivisten bei Veranstaltungen der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen verteidigt. Auch für die Hochschule im Schwarzwald gelte der Grundsatz der Freiheit von Forschung und Lehre, teilte das von Ressortchef Thomas Strobl (CDU) geführte Ministerium am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart mit. Zuvor hatte „Bild“ berichtet.