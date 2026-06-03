Hochschule Esslingen: 43-jähriger Richter mit drei Kindern wird noch mal Student

Ohne Rotstift und Kommandoton: Christian Nick, Richter an einem Landgericht, drückte an der Hochschule Esslingen noch einmal die Vorlesungsbank. Aus purer Begeisterung.
43 Jahre. Richter mit Prädikatsexamen. Dreifacher Familienvater. Doktorand an der Hochschule Esslingen. Ein gestandener Jurist drückt noch einmal die Vorlesungsbank – und das sogar mit Begeisterung. Christian Nick ist ein Pionier: Der in Filderstadt Geborene hat als Erster seinen Doktor bei einem Professor mit eigenständigem Promotionsrecht an der Hochschule Esslingen gemacht.