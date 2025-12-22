Hochschul-Ranking: Aufregung um Rundmail von Stuttgarter DHBW-Rektorin

Offen und ehrlich sollen Studierende beim CHE-Ranking Noten vergeben. Hat die Chefin der Dualen Hochschule Stuttgart eine geschönte Bewertung erbeten?
Das Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE), einer gemeinnützigen Gesellschaft mit Sitz in Gütersloh, hat in der deutschen Bildungslandschaft einen hohen Stellenwert. Gleich unter mehreren Aspekten gilt es als relevant, wie ein Studiengang dabei abschneidet: für den Ruf der Hochschule, für Absolventen und für künftige Studierende. Entsprechend viel wird für möglichst gute Noten getan – und manchmal auch zu viel.