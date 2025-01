Hochrisikospiele in der Fußball-Bundesliga: 60 Prozent mehr Polizeikosten für Profifußball – das sagt Strobl dazu

1 Die Polizei muss bei Risikospielen aufrüsten: Hier beim Pokalspiel des VfB gegen Frankfurt 2023. Foto: Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Millionen Euro wendet das Land Baden-Württemberg bei Polizeieinsätzen für Fußballspiele auf. Nun soll ein Teil davon von den Fußballvereinen bezahlt werden, sagt ein Gerichtsurteil. Macht der Landesinnenminister jetzt Kasse?











Link kopiert



Willkommen in der Welt der Fußball-Hochrisikospiele. An einem Mittwochabend im November brennen im Stadion die Bengalos, wird ein Balljunge von einer Fackel getroffen, gehen nach Abpfiff auf der Straße eine Handvoll Fans des VfB und Atalanta Bergamo aufeinander los. Vier Tage später rücken berüchtigte Frankfurter Ultras an, bedrohen bereits an der A-81-Raststätte Wunnenstein die Einsatzkräfte. Der Bus wird am Pragsattel beim Polizeipräsidium abgefangen. An selber Stelle waren schon vier Wochen davor Prager Hooligans heimgeschickt worden – wegen Sturmhaube, Widerstand und Hitlergruß.