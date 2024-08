Hochradioaktiver Atommüll: Suche nach Endlager könnte sich noch weiter verzögern als bisher bekannt

1 Die Genehmigungen für die Zwischenlager laufen in den kommenden Jahrzehnten aus. Foto: dpa/Sina Schuldt

Bis 2031 wollte die Bundesregierung den Standort für ein Atommüll-Endlager festlegen. Dass das nicht klappt, war schon länger klar. Doch ein neues Gutachten zeigt: Es könnte noch viel später werden. Experten sind besorgt.











43 Jahre Verzögerung. So kann man zusammenfassen, was in einem Gutachten steht, das das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) nun veröffentlicht hat. Es geht um die Frage, wann die Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll in Deutschland voraussichtlich abgeschlossen sein wird. Geplant war mal das Jahr 2031. Das Gutachten hält frühestens 2074 für realistisch.