Hochhausruine in Fellbach

7 Am Schwabenlandtower sollen bald wieder Bauarbeiter anrücken. Foto: Consus Real Estate AG/Adler Group

Die Falken sind weg, nun tut sich wieder was am Fellbacher Schwabenlandtower: Die 194 Wohnungen sollen bis 2023 bezugsfertig sein – der Turm wäre dann mit 107 Metern das höchste Wohngebäude Baden-Württembergs.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Fellbach - Einer der höchsten Wohntürme Süddeutschlands verharrt seit knapp fünf Jahren im Rohbau – Fortschritte sind auf der Baustelle des sogenannten Schwabenlandtowers im Fellbacher Osten jedenfalls seit Monaten nicht zu erkennen. Das führte in der Vergangenheit zu erheblichen Spekulationen in der Bevölkerung über die „ewige Bauruine“, die womöglich irgendwann für einen Millionenbetrag wieder abgerissen werden müsse. Auch der Stadtverwaltung passt der Stillstand an diesem bis weit ins Remstal hinein sichtbaren Superhochhaus nicht ins Konzept.