Hochhaus in New York: Vier Menschen sterben durch Schüsse

Hochhaus in New York

1 Großeinsatz in New York nach Schüssen in einem Hochhaus. Foto: Angelina Katsanis/AP/dpa/Angelina Katsanis

Bei Schüssen in einem Hochhaus im New Yorker Stadtteil Manhattan sind am Montag mindestens vier Menschen getötet worden, darunter ein Polizist.











Bei einem Schusswaffenangriff in einem Hochhaus im New Yorker Stadtteil Manhattan sind am Montag mindestens vier Menschen getötet worden, darunter ein Polizist. Ein weiteres Opfer schwebe in Lebensgefahr, erklärte New Yorks Bürgermeister Eric Adams bei einer Pressekonferenz in der Nacht auf Dienstag. Das Motiv des Täters, der offenbar durch einen sich selbst zugefügten Schuss ebenfalls ums Leben kam, war zunächst unklar. Der Polizei zufolge litt er an psychischen Problemen.