17 Mal geht’s voran, dann stockt es: die ewige Baustelle des Towers Foto: Gottfried Stoppel

Pleite reiht sich an Pleite auf dem Fellbacher Skandalgrundstück, auf dem vor 30 Jahren schon mal das Hotel Le Village entstehen sollte. Das Projekt Schwabenlandtower steht bereits vor dem nächsten Kapitel.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es gibt Menschen mit einer komischen Aura und einem Karma, das nichts Gutes verheißt – womöglich wurden sie einst von anderen mit einem fiesen Fluch belegt. Doch was für mobile Persönlichkeiten gilt, gilt womöglich auch für Immobilien. Das Areal an der Friedrich-List-Straße und der Schorndorfer Straße im Osten der Stadt Fellbach ist, davon sind etliche Einheimische überzeugt, von Grund auf mit unheimlich unheilvollen Schwingungen belegt. Wie anders lässt sich sonst erklären, dass sich dort seit 40 Jahren eine Pleite an die nächste reiht und alle geplanten Projekte in den finanziellen Ruin zu führen scheinen.