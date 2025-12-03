Hochhaus in Fellbach: „Sky Roof Bar“ in der obersten Etage des Schwabenlandtowers?

Die Tower-Rettungsmission wird kein Schnellschuss. Investor Joachim Ebner sondiert derzeit, welche konkreten Nutzungen für das 34-stöckige Fellbacher Super-Hochhaus möglich sind.
Wer dieser Tage im wechselvollen Novemberwetter zum Beispiel von Waiblingen nach Fellbach (Rems-Murr-Kreis) unterwegs ist, der erlebt den Schwabenlandtower neben der Schorndorfer Straße mal dank der strahlenden Sonne in üppiger Helligkeit, mal in der Nebelsuppe, die nur die fünf unteren Stockwerke freigibt und die weiteren oberen 29 Stockwerke verschluckt.