Blick vom 30. Stock der Tower-Baustelle gen Stuttgart

Den in der deutschen Fernsehhistorie bewanderteren Zeitgenossen unter den 30 Zuhörerinnen und Zuhörern im Hesse-Saal der Schwabenlandhalle kam am frühen Dienstagabend womöglich ein einst beliebtes Fernsehquiz in den Sinn: „Wer dreimal lügt.“ Der Titel der TV-Sendung aus 1970er Jahren war angelehnt an jenes bekannte Sprichwort: „Wer dreimal lügt, dem glaubt man nicht – und wenn er auch die Wahrheit spricht.“