Nach 50 Jahren kommen Gebäude in die Jahre. Das gilt auch für die Wohnstadt Asemwald. Dort sind unter anderem die Tiefgaragen marode. Was heißt das für die Standfestigkeit der Hochhäuser?









In der Wohnstadt Asemwald ist alles eine Spur größer. Das gilt nicht nur für die drei knapp 70 Meter hohen Wohnblocks, in denen mehr als 1500 Menschen leben. Wenn an den Gebäuden Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen fällig werden, ist auch das „eine ganz andere Dimension“, so Stefan Geiger, Geschäftsführer der für die Siedlung zuständigen Immobilienverwaltungsgesellschaft Klauß & Partner.