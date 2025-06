Muss der Kranführer in U-Haft?

Hochbrücken-Unfall in Horb

1 Der Tag des tragischen Unfalls an der Hochbrücke Horb: Vor der abgestürzten Gondel mit den drei toten Bauarbeitern ist ein Sichtschutz aufgestellt. Foto: Jürgen Lück

Die Staatsanwalt ermittelt gegen den Kranführer wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung. Diese Rolle spielen die Videos und der Kran bei der Aufklärung.











Haben wir noch vor der Sommerpause mehr Klarheit, wie es zu dem furchtbaren Arbeitsunfall an der Hochbrücke Horb kommen konnte? Muss der Kranführer (36) damit rechnen, in U-Haft zu kommen? So ist der Stand laut dem Schwarzwälder Boten.