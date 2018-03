Hochbetrieb an Flughafen in Stuttgart Über Ostern Last minute nach Mallorca

Von Sarah Mahlberg 28. März 2018 - 20:59 Uhr

Die Feiertage stehen vor der Tür. Und so mancher entflieht der Kälte und dem Regen. Viele Reisende feiern Ostern auf Mallorca, den Kanaren oder in Ägypten. Hauptsache, die Sonne scheint.





Stuttgart - Viele Menschen zieht es ins Warme über die Ostertage: „Die altbewährten Klassiker Mallorca, die Kanaren oder das spanische Festland sind auch in den Feiertagen beliebt“, sagt Thomas Straube vom Möhringer Reisebüro. In Stuttgart sind seit Wochenbeginn Schulferien, die noch bis zum 6. April dauern. „Familien verreisen daher auch etwas länger, meistens in den Süden“, so Straube.

Städtereisen sind Kurztrips

Anders sieht es bei Reisenden aus, die nur über die Feiertage Zeit haben, diese wählten lieber Städtereisen nach Rom, Barcelona oder Berlin. Christine Schwenkraus vom Tui Reisecenter weiß ähnliches zu berichten: „Bei uns buchen derzeit weniger Skifahrer, sondern eher Familien, die ins Warme wollen“, sagt sie. Da es noch keine Direktflüge nach Griechenland gebe, sei Spanien die erste Wahl. „Einige Reisende fliegen auch nach Ägypten. Der Flug dauert fünf Stunden und damit nur eine Stunde länger, als eine Reise zu den Kanaren“, so Schwenkraus. Die meisten nutzten die kompletten Ferien aus, Kurzreisen seien weniger üblich.

Bis zu 30 000 Fluggäste täglich

Nach der Anzahl der Abflüge gerechnet ist der Stuttgarter Flughafen der sechstgrößte in Deutschland. Gerade zu Beginn der Osterferien wird hier mit viel Betrieb gerechnet. Bis zu 30 000 Fluggäste sollen den Flughafen täglich passieren, weshalb der Flughafen den Passagieren empfiehlt, Zeit für die Parkplatzsuche und die Pass- und Sicherheitskontrollen einzuplanen.

Lange Schlangen an den Schaltern

Am Flughafen ist der Betrieb für einen Mittwochmittag in der Tat tatsächlich recht hoch. An den Check-in-Schaltern und an den Sicherheitskontrollen sind lange Schlangen und nicht wenige schauen auf die Anzeigetafel und suchen ihren Flug. Viele Familien mit Kindern sind unterwegs. Einige Reisende nutzen die Schulferien oder das verlängerte Osterwochenende, um Verwandte zu besuchen. Andere steigen in Stuttgart nur um. Wieder andere nutzen die mittlerweile sehr beliebten Last-minute-Angebote. Diese versprechen oftmals hohe Rabatte.

Besonders günstig ist Mallorca

Stimmt das? Lohnen würde sich dies vor allem für Urlaubsflüge wie nach Mallorca, sagt Soner Eregli vom Online-Reisebüro Restplätze.ab-flughafen.com. Viele andere beliebte Reiseziele seien so kurzfristig und über Ostern sehr teuer. „Für 400 Euro kann man fünf Tage all inclusive nach Mallorca reisen über Ostern. Wenn man in die Kanaren will, zahlt man 900 Euro“,

Last minute bedeutet keineswegs, buchstäblich in letzter Minute mit gepackten Koffern zum Flughafen zu fahren und in den Flieger zu steigen. Vielmehr sind damit Flüge gemeint, die etwa 14 Tage im Vorfeld gebucht werden. „Wirklich in letzter Minute noch ein Restticket zu ergattern, klappt von der Verwaltung her überhaupt nicht“, so Eregli. Einen Tag vorher müsse man mindestens buchen.

Beim Blick aus dem Fenster entschieden

Die Motivation der Kunden sei es dabei weniger, zu sparen. „Sie haben sich einfach spontan entschlossen, zum Beispiel aus dem Fenster gesehen und sich gedacht: Wenn es so weiterregnet, möchte ich das Wochenende doch lieber woanders verbringen.“ In Stuttgart sei diese Form des Reisens besonders beliebt.

Als Reaktion auf diese Entwicklung gibt es am Stuttgarter Flughafen Reisebüros, die eigens darauf spezialisiert sind, spontan Reiselustigen Restplätze in Fliegern zu verkaufen. Dort bestätigt man die Erfahrung des Kollegen: Auch hier ist die Reise nach Mallorca am beliebtesten.