1 Natalie Olderdissen aus Herrenberg ist hochbegabt und hat eine große Leidenschaft: Zeichnen. Foto: Stefanie Schlecht

Im Kindergarten bringt sie sich Lesen und Schreiben bei, mit sechs beginnt sie Cello zu spielen und Zeichnen ist ihre große Leidenschaft. Natalie Olderdissen ist hochbegabt – und hat damit ihre ganz eigenen Probleme.









Kann ich nebenher malen?“ Vor Natalie Olderdissen liegt ein Notizbuch, die Seiten sind fast alle bunt befüllt. Figuren aus Videospielen oder Fernsehserien zeichnet die 17-Jährige am liebsten. Auch jetzt, während sie spricht. „Da kann ich mich besser konzentrieren“, sagt sie. Wenn sie nicht malt, wackelt der Stift wild in ihren Fingern. Still zu sitzen, fällt der 17-Jährigen, die hochbegabt ist, schwer.