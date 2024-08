Schülerin aus Leinfelden-Echterdingen: Wie anders ist das Leben, wenn man hochbegabt ist?

1 Lea schraubt im Königin-Katharina-Stift-Gymnasium in Stuttgart an ihrem Roboter. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Lea aus Leinfelden-Echterdingen ist 17 Jahre alt – und hochbegabt. Was führt man für ein Leben, wenn man schlauer ist als fast alle anderen? Und warum wird Hochbegabung bei Mädchen seltener entdeckt?











Lea führt durch die Tür in einen sonnengefluteten Raum: Kartons mit Bauteilen stehen herum, die Regale sind voll mit Spraydosen, Kabeln, Schrauben, organisiertes Chaos. Ein grün-silberner Roboter ist an der Seite geparkt. An diesem Roboter, er funktioniert auch autonom, schraubt sie mit ihren Freundinnen und Freunden herum, um ihn bei der sogenannten First-Tech-Challenge gegen andere kleine Maschinen antreten zu lassen. Beides, der Roboter und die Freunde, ist der Grund, warum sie fast ihre ganze Freizeit hier in Raum 216 am Königin-Katharina-Stift-Gymnasium (KKSt) in Stuttgart verbringt, etwa gleich viel Zeit wie im Unterricht, schätzt Lea, die von Leinfelden-Echterdingen zur Schule pendelt. „Wir bezeichnen den Raum manchmal als unser zweites Zuhause“, sagt Lea.