Am kommenden Wochenende ist in Stuttgart und der Region ausflugstechnisch alles möglich. Es wird mit 17 bis 19 Grad nicht zu warm und nicht zu kalt, Sonne und Wolken wechseln sich ab – da ist Spaß im Museum genauso drin, wie ein Bummel übers Straßenkunstfestival. Hier sind vier exklusive Ausflugstipps für euch:

Kinder-Kunst-Tour in der Stuttgarter Innenstadt

Sägen, riesige Bilder malen, spielen, Quatsch machen, Figuren tanzen lassen – bei der Kinder-Kunst-Tour entstehen bei gemeinsamen Aktionen einzigartige Werke. Das kostenlose Angebot der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft auf öffentlichen Plätzen richtet sich an Kinder zwischen 6 und 13 Jahren und umfasst kreative Mitmachangebote an verschiedenen Stationen. Am Donnerstag, 15. Mai, macht die Tour von 14 bis 18 Uhr Station in der Mittnachtstraße. Am Freitag, 16. Mai, geht es am Sportplatz beim Züblin-Parkhaus weiter.

„Drei ???“ – Lesung in Waiblingen

Am Freitag, 16. Mai, um 16 Uhr liest die Schauspielerin Astrid M. Fünderich aus den Büchern der „Drei ???“ vor. Das Programm findet in der Galerie Stihl Waiblingen, Eva-Mayr-Stihl-Platz 1, statt, passend zur Ausstellung „Cover Lover – Aiga Rasch und die drei ???“. Die Lesung wird von live gespielter Krimimusik begleitet.

Begleitend zur „Drei ???“-Ausstellung gibt es eine Lesung in Waiblingen. Foto: Gottfried Stoppel

Straßenkunstfestival in Leonberg

Beim Straßenkunstfestival am Sonntag, 18. Mai, ab 12.30 Uhr, verwandelt sich die Altstadt Leonbergs in einen Ort voller Kunst und Spaß. Rund um den Marktplatz, das alte Rathaus und den Kirchhof werden verschiedene Programmpunkte für die ganze Familie angeboten. Zum Beispiel kann man den Artisten beim Jonglieren, Zaubern oder Tanzen zusehen.

Internationaler Museumstag in Stuttgart und der Region

Am Sonntag, 18. Mai, ist der Internationale Museumstag! Dafür öffnen viele Museen ihre Türen und bieten ein besonderes Programm an, oft auch bei freiem oder ermäßigtem Eintritt. Auch im Naturkundemuseum Stuttgart gibt es um jeweils 11 und 15 Uhr eine besondere Entdeckungsreise. Familien können durch das Schloss Rosenstein oder das Museum am Löwentor gehen und es ganz genau unter die Lupe nehmen. Die Führung ist im Eintrittspreis inbegriffen.

Das Keltenmuseum Eberdingen-Hochdorf bietet um 11, 13 und 15 Uhr kostenlose Führungen durch die Geschichte an. In der Alten Schmiede in Zell-Mambach bekommen Interessierte an diesem Tag von 11 bis 17 Uhr Einblick in das alte Handwerk des Schmieds. Unter Anleitung kann man auch ein Wappen mit einem Brandeisen herstellen.