Im ZDF duellieren sich Hobbyköche und Spitzenköche in zwei neuen Primetime-Ausgaben der "Küchenschlacht XXL". Moderatorin Zora Klipp verspricht kulinarische Spannung - und verrät, worauf sie sich diesmal am meisten freut.
Das ZDF schickt seine Hobbyköche erneut in den Wettkampf mit den Großen des deutschen Kochhandwerks. Am 15. April und am 27. Mai 2026 läuft "Die Küchenschlacht XXL - Das große Duell: Hobbyköche gegen Profis" jeweils um 20:15 Uhr in der Primetime. Moderatorin Zora Klipp (35), die das Format seit 2023 prägt, steht erneut vor der Kamera - und ist offensichtlich in Hochstimmung. "Ich verspreche kulinarische Spannung par excellence - und das zur Primetime", sagt die Hamburger Gastronomin und Köchin im Vorfeld.