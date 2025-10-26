Anette Hilkert führt Chantal ganz eng am Fuß. An jedem Hütchen soll sich der Boxer kurz absetzen. Am Schluss wird die Hündin überschwänglich gelobt. Eine gewisse Komik hat die Szene allerdings, denn an Anette Hilkerts rosa Leine hängt nur ein leeres Geschirr. Die echte Chantal habe sie vor ein paar Jahren zu Grabe getragen, sagt die 61-Jährige aus Massenbachhausen bei Heilbronn. „Das hier ist ein imaginärer Hund“, erklärt ihre Hundetrainerin Barbara Gerlinger. Andere würden sagen: es ist gar keiner.

Über Hobby Horsing hat sich die versammelte Internetgemeinde schon kaputt gelacht. Der Sport, bei dem Mädchen, aber auch erwachsene Frauen auf Steckenpferden eine Dressurübung absolvieren, hat inzwischen gleichwohl begeisterte Anhänger gefunden. Jetzt ist Hobby-Dogging offenbar der nächste Tiktok-Trend: Gassi gehen ohne Hund, aber mit Leine und Halsband. „Lass es bitte Satire sein“, flehen Nutzer, denen auf Instagram und Tiktok entsprechende Videos in die Timeline gespült wurden.

Geht es nur um Klicks?

Doch solche Hoffnungen muss Barbara Gerlinger enttäuschen. Die 65-jährige Hundetrainerin meint Hobby-Dogging nämlich bitterernst. Weil man diesen Ernst ihren Videos ansieht, sind sie jetzt viral gegangen. Mehr als zehn Millionen User haben innerhalb einer Woche gesehen, wie sie mit Anette Hilker und ihren anderen Schülern das Beifuß-Gehen übt, die imaginären Hunde über Hindernisse springen lässt und um Slalomstangen schickt.

Der nicht existente Bello traut sich nicht. Da lockt ihn Hundetrainerin Barbara Gerlinger (links). Foto: Eberhard Wein

Manche, die sich auszukennen glauben, haben schon analysiert, dass es sich um „klassisches Rage Bait“ handelt – also die Erzeugung von künstlicher Aufregung zur Generierung vieler Klicks. Doch das weist Gerlinger zurück – überhaupt muss man ihr den Ausdruck erst einmal erklären. Von so etwas habe sie keine Ahnung, sagt die 65-Jährige. Dass sie Geld für die vielen Klicks bekommen könnte, ist ihr neu. „Das ist mein erstes Instagram-Video.“ Und sie habe es auch nicht selbst online gestellt. „Das hat mein Sohn gemacht.“

„Die Alte hat ne Macke“

Dass sie jetzt viralen Spott ertragen muss, macht ihr nichts aus. „Die Alte hat ne Macke“, hat sie schon in den Kommentaren unter ihren Videos gelesen. „Unser Land ist am Ende“, meint ein anderer. Er könne schon nachvollziehen, dass es Menschen gebe, die so tun, als ob sie einen Hund hätten, gibt sich ein Dritter großzügig. „Aber dass es eine extra Trainerin gibt, die Menschen anleitet, die so tun, als ob sie einen Hund haben – da weiß ich auch nicht mehr weiter.“

Barbara Gerlinger sieht es anders. Die meisten Witze hätten sie ohnehin selbst schon darüber gemacht. Es begann an einem fröhlichen Abend im Vereinsheim. Da habe einer ein Hobby-Dogging-Video aus Amerika herumgezeigt. „Wir haben alle gelacht.“ Aber dann habe sie gesagt, so schlecht sei die Idee doch gar nicht, erst einmal mit einem imaginären Hund zu üben. Das Problem bestehe ja immer am oberen Ende der Leine. Da gehe es um Körperhaltung, das richtige Timing und um Konzentration. Viele hätten Musik im Ohr oder spielten am Handy. „Wie soll sich der Hund fokussieren, wenn der Mensch nicht fokussiert ist.“

Wie beim Nordic Walking

Ihre Vereinsmitglieder hat Barbara Gerlinger inzwischen überzeugt. „Ich habe erst gedacht, sie spinnt“, gibt Anette Hilkert zu. Aber jetzt macht das Training sichtbar Spaß: erst ohne Hund – „da kann ich nichts kaputtmachen“ –, später mit. „Möttchen“ heißt das neue Familientier. In der Szene herrsche allerdings Skepsis, räumt Gerlinger ein. „Wir bemühen uns seit Jahren, die Hundesportvereine wieder attraktiv zu machen“, habe ihr ein Funktionär eines befreundeten Vereins vorgehalten. „Und du machst alles zunichte!“

Die Gescholtene plant derweil längst öffentliche Kurse. Schließlich habe sie zwischen all dem Spott auch ernsthafte Anfragen erhalten. Sie ist überzeugt davon, dass das Angebot Schule macht. „Vor 30 Jahren habe ich mir Nordic-Walking-Stöcke von einer Freundin aus Norwegen mitbringen lassen“, sagt sie. Auch da seien erst Witze gerissen worden. „Hast du deine Skier verloren?“ Heute wandere jeder mit den Stöcken.