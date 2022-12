1 Wenn es nach Andrea Böhm-Sturm geht, müssen Gutsle nach traditioneller schwäbischer Art hergestellt sein. Foto: Holowiecki

In vielen Küchen laufen im Advent die Öfen heiß. Das Backen von Plätzchen, Stollen und anderen Weihnachtsleckereien, der Duft von Zimt, Vanille und Orangenschale, das gehört für viele einfach zum Advent. Auch bei Andrea Böhm-Sturm ist das so. Wobei: Eigentlich ist sie für dieses Jahr längst durch. Zu ganzen 35 Plätzchen-Sorten hat sie sich hinreißen lassen, mehrere Arten Stollen hat sie hergestellt, und dieser Tage kommt eine Freundin, mit der will sie nach eigenem Bekunden „ein paar“ Linzer Torten machen. „Ich backe gerade jeden Tag“, sagt die 59-Jährige aus Möhringen. Bereits zwei Wochen vor dem ersten Advent hat in ihrer Weihnachtsbäckerei die Küchenmaschine angefangen zu rotieren. Verköstigt werden Familie, Freunde, aber auch der Briefträger oder der frühere Arzt ihrer Kinder. „Viele liebe Menschen, es bleibt nichts übrig“, sagt sie lachend.

Andrea Böhm-Sturm ist eine Bäckerin aus Leidenschaft. Kneten, rühren und ausrollen, das ist für sie die pure Entspannung. Von ihrer Oma hat sie das. „Bei der gab es immer Kuchen, meist eine große Auswahl.“ Was die Enkelin früh beeindruckt hat: Die Großmutter hat stets ohne Vorlage und ohne Waage gebacken, „das hat mich inspiriert“.

Viele ihrer Rezepte sind im Internet zu finden

Wenn es nach Andrea Böhm-Sturm geht, müssen Gutsle, Kuchen oder Hefezöpfe nach traditioneller schwäbischer Art hergestellt sein. „Mit vielem Neumodischen, mit Fondant und kunterbunt kann ich mich nicht identifizieren“, sagt sie. Daher hat sie vor einigen Jahren beschlossen, die Familienrezepte zu sammeln – und zu teilen. Auf ihrem Blog www.dreabacktdasschon.de und in der gleichnamigen Facebook-Gruppe finden sich Rezepte für Klassiker wie Pfeffernüsse, Vanillekipferl, Elisenlebkuchen oder Kokosmakronen, aber auch Eigenkreationen sind dabei. Das Ganze kommt sehr gut an. Allein die Facebook-Gruppe hat nahezu 2100 Mitglieder, eine frühere Version hatte sogar 8000. Um alle Fragen zu beantworten, etwa zu Unverträglichkeiten oder zu Rezeptabwandlungen, musste Andrea Böhm-Sturm Moderatoren und Administratoren ins Boot holen. „In der Backzeit ist das ein Fulltime-Job“, sagt sie.

Die Möhringer Tagesmutter weiß, dass in vielen Familien immer weniger gebacken wird. Oftmals müsse es schnell gehen, dann halte eben die Backmischung her. Auch gebe es in vielen Familien keine Oma mehr, die man fragen könne. Umso glücklicher ist sie, wenn die traditionellen Rezepte ihrer Großmutter auf diese Art weiterleben. „Ich freue mich, wenn es nachgebacken wird.“