Hobbit, Oscarpreisträger, Marvel-Schurke: 40 Jahre Die Goonies: Was wurde aus den kleinen Abenteurern?

Na, heute schon alt gefühlt? Filmklassiker aus der eigenen Jugend führen einem gerne und zuweilen gnadenlos vor, wie viele Jahre seit deren Veröffentlichung verstrichen sind. Ein weiteres Beispiel aus der Kategorie "Das kann doch noch nicht so lange her sein" ist der kindgerechte Abenteuerfilm "Die Goonies" von Regisseur Richard Donner (1930-2021), der unter anderem auch für die "Lethal Weapon"-Reihe sowie den Weihnachtskultfilm "Die Geister, die ich rief ..." verantwortlich zeichnete.

Am 7. Juni 1985 feierte der Streifen "Die Goonies", in dem sich eine Gruppe Kinder nebst genervten Teenagern und einer gefährlichen Verbrecherfamilie auf Schatzsuche begibt, seine Premiere in den US-Kinos. Doch was wurde eigentlich aus den jugendlichen Hauptdarstellern, die inzwischen allesamt über 50 sind - und zuweilen gar stramm auf die 60 zusteuern?

Sean Astin

Sean Astin spielt Michael "Mikey" Walsh und damit den Anführer der vierköpfigen Goonies-Bande. Weltberühmt wurde er aber als der vielleicht bedeutsamste - die Betonung liegt auf "sam" - Sidekick der Filmgeschichte: 16 Jahre nach "Die Goonies" begab sich Astin auf eine weitere Abenteuerreise, allerdings nicht in Oregon, sondern quer durch Mittelerde. Als Samweis "Sam" Gamdschie sorgte er in Peter Jacksons "Herr der Ringe"-Trilogie maßgeblich dafür, dass es sein Hobbit-Besti Frodo Beutlin (Elija Wood) halbwegs unbeschadet bis zum Schicksalsberg nach Mordor schaffte, um dort den einen Ring zu zerstören. Zwar wirkte er seither noch in vielen Produktionen mit, darunter eine "Stranger Things"-Staffel. Für die meisten wird er aber wohl auf ewig Hobbit Sam bleiben - aber damit kann er sicherlich gut leben.

Ke Huy Quan

Auch ein Oscarpreisträger ging unlängst aus den Goonies hervor. Kinderdarsteller Ke Huy Quan, der ein Jahr vor dem Kultfilm in "Indiana Jones und der Tempel des Todes" ein ungleich düstereres Abenteuer erlebte, spielt in "Die Goonies" den blitzgescheiten Richard "Data" Wang. Fast 30 Jahre lang, zwischen 1992 und 2022, war es jedoch erschreckend still um den Schauspieler geworden. Das änderte sich vor drei Jahren schlagartig: Für den einfallsreichen Sci-Fi-Film "Everything Everywhere All at Once" erhielt der inzwischen 53-Jährige den Oscar als bester Nebendarsteller und ist seither wieder voll drin in der Traumfabrik. Zuletzt etwa im Netflix-Streifen "The Electric State" oder der Marvel-Serie "Loki".

Jeff Cohen

Mit der Schauspielerei hat Jeff Cohen, der in "Die Goonies" den Vielfraß Lawrence "Chunk" Cohen darstellt, schon seit knapp 30 Jahren nichts mehr am Hut. Und die Kilos schwanden seither ebenso wie seine Wuschelmähne. Von allen vier ehemaligen Kinderdarstellern ist er aber womöglich der einflussreichste in Hollywood. Seit über 20 Jahren führt er eine Anwaltskanzlei, die sich auf Klienten aus der Unterhaltungsbranche spezialisiert hat. 2008 wurde er von "The Hollywood Reporter" in die Liste "Top-35-Führungskräfte in Hollywood unter 35" aufgeführt. Und Kumpel Ke Huy Quan hatte er die Rolle vermittelt, die ihm den Goldjungen einbringen sollte. Dafür gab es in dessen Dankesrede bei den Oscars 2022 natürlich eine Erwähnung.

Corey Feldman

Ein auf unterschiedliche Weise tragisches Leben erwartete Corey Feldman nach "Die Goonies", in dem er den frechen Clark "Mouth" Devereaux mimt. In den 80er Jahren wirkte er zwar noch in zahlreichen namhaften Werken mit, darunter der Stephen-King-Verfilmung "Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers" oder dem Horrorstreifen "The Lost Boys". Schlagzeilen schrieb er jedoch vor allem mit seinen Berichten von Kindesmissbrauch in Hollywood, zu dessen vielen Opfern auch er zähle. Als direkte Folge der traumatischen Erlebnisse verfiel er eigenen Angaben nach jahrelang dem Alkohol sowie diversen Drogen. Neben kleineren Rollen in B-Movies hat sich Feldman zuletzt vor allem der Musik verschrieben.

Josh Brolin

Womit wir bei den Teenagern angekommen wären, die 1985 ebenfalls an der Abenteuerreise der Goonies teilnahmen. Ein Schwergewicht des heutigen Kinos ist als Erstes zu nennen: Josh Brolin ist in "Die Goonies" als Mickeys älterer Bruder Brandon "Brand" Walsh zu sehen. Es handelte sich dabei in der Tat um seine erste Filmrolle und den Auftakt einer großen Karriere. Ob "No Country for Old Men", "Wall Street", "Milk", "Sicario" oder "Dune" - kaum ein Blockbuster kommt ohne Brolin aus. Und als Superschurke Thanos nahm er es bekanntlich im Alleingang mit den versammelten Avengers auf. Einen Oscar kann er allerdings (noch) nicht vorweisen - für "Milk" war er 2009 lediglich nominiert.

Kerri Green

Kerri Green spielt Andrea "Andy" Carmichael und die große Liebe von Brolins Figur. Auch für sie war "Die Goonies" die erste Rolle, im Gegensatz zu ihrem Love-Interest schaffte sie es aber nicht zu weltweitem Ruhm. In den 80er und 90er Jahren wirkte sie nur sporadisch und meist in kleinen Produktionen mit. Statt aktiv vor der Kamera zu stehen, gründete sie eine eigene Produktionsfirma.

Martha Plimpton

Martha Plimpton stolpert in "The Goonies" als Andys Freundin Stefanie "Stef" Steinbrenner unfreiwillig mit ins Abenteuer. Sie wirkt seither regelmäßig in Hollywood-Produktionen mit, vornehmlich hat sie sich aber inzwischen als Serien- und Theaterschauspielerin einen Namen gemacht. Schon mehrfach war Plimpton für ihre Broadway-Performances für einen Tony Award nominiert. Als Gaststar in "The Good Wife" wurde sie mit einem Emmy prämiert, für ihre Hauptrolle in der Sitcom "Raising Hope" und einer Gastrolle in "Law & Order" jeweils für einen weiteren nominiert.