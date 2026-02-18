HIV-positive Mutter: „Wie Aussätzige gefühlt“ – Frau wirft Klinikum Stuttgart Diskriminierung vor

Eine HIV-positive Mutter aus Afrika fühlt sich nach der Geburt in der Frauenklinik ausgegrenzt. Ihr Arzt spricht von Diskriminierung. Wie das Klinikum Stuttgart darauf reagiert.
Fünf Jahre lang schwieg sie. Zu groß seien Scham und Verunsicherung gewesen, zu tief habe der Schock gesessen. Erst jetzt, nach langem inneren Ringen, hat sich eine Frau aus Zentralafrika ihrem behandelnden Arzt anvertraut. Was sie von ihrer Entbindung im Frühjahr 2021 in der Städtischen Frauenklinik des Klinikums Stuttgart berichtet, beschreibt dieser als „massive Diskriminierung“.