Hitzige Debatte in Freiburg: Stadt spendet alte Dieselbusse für Kiew und erntet Kritik

Zehn alte Dieselbusse aus Freiburg rollen nach Kiew – doch im Netz hagelt es Kritik. Was steckt hinter den Vorwürfen und wie reagiert die Stadt auf die hitzige Debatte?
Die Stadt Freiburg hat zehn ausgemusterte Dieselbusse des städtischen Verkehrsbetriebs VAG an die ukrainische Hauptstadt Kiew gespendet – und dafür im Netz teils heftige Kritik geerntet. „Leider waren viele Kommentare weder sachlich noch respektvoll“, erklärte eine Sprecherin der Verkehrsbetriebe. „Beleidigende, menschenverachtende und herabwürdigende Kommentare können und wollen wir nicht tolerieren.“ Zuvor hatte die „Badische Zeitung“ (BZ) darüber berichtet.