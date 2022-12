1 Das Beilsteiner Hallenbad bleibt bis Ende März geöffnet. Foto: avanti

Das Mineralhallenbad in der Langhansstadt wird nicht zum 31. Dezember geschlossen. Die Stadtverwaltung hatte den Vorschlag gemacht, um Energie zu sparen.















Die Gemeinderatssitzung in Beilstein am Dienstagabend hatte alles: Zuhörer, Emotionen, hitzige Debatten und einen Beschluss, den die rund 60 Besucher am Ende jubeln ließ.

Unter Freudenschreien verließen einige der Anwesenden – hauptsächlich vom TGV Beilstein und dem DLRG – das Feuerwehrhaus und fielen sich zufrieden in die Arme. Denn „ihr“ Bad, das Mineralhallenbad in Beilstein, bleibt bis Ende März geöffnet und wird nicht zum 31. Dezember geschlossen. Dies hatte die Verwaltung aus Energiegründen vorgeschlagen.

Emotionale Debatte

Dass die Diskussion über das Bad ein emotionaler Tagesordnungspunkt werden würde, dem waren sich die Beteiligten schon im Vorfeld bewusst. Fast alle Stadträte hatten im Vorfeld der Sitzung zahlreiche Whatsapp-Nachrichten und E-Mails bekommen.

Die Diskussion um das Bad spaltete das Gremium. Das wurde aus dem ein oder anderen Rednerbeitrag deutlich. Die Verwaltung stellte, bevor es in den Sachvortrag und in die Diskussion ging, deshalb auch den Antrag auf eine geheime Abstimmung.

Für einige Räte ein Unding, für die Besucher ein Skandal. Groß war die Erleichterung, dass die Verwaltung einen Korb bekam, weil sich sieben Räte für eine öffentliche Abstimmung aussprachen. Sechs sprachen sich für eine geheime Wahl aus.

In der Diskussion wurde es dann wild. Während der eine das Weltklima retten wollte durch die dreimonatige Schließung des Bades, forderte ein anderer mehr Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Mit dem gesparten Geld solle man lieber ein Notstromaggregat kaufen.

Verwaltung soll Fahrplan erstellen

Der Großteil des Gremiums hielt jedoch flammende Reden für das Bad, hob dessen Wichtigkeit für den Ort und das Alleinstellungsmerkmal heraus. Mehr noch: Die Mehrheit setzte sich dafür ein, endlich Nägel mit Köpfen zu machen. Also eine richtige Sanierung anzugehen und das Bad für die Zukunft fit zu machen. Aber eben erst nach der abgelaufenen Saison Ende März. Von der Verwaltung wurde ein Fahrplan gefordert. Die Ideen eines Hallenbad-Zweckverbands oder eines Fördervereins wurden ins Rennen geworfen.

Am Ende entschied sich der Rat nach rund eineinhalb Stunden Diskussion dafür, das Bad offen zu lassen. Fünf Gemeinderatsmitglieder sprachen sich gegen die Öffnung aus.

Im September hatte sich das Beilsteiner Ratsgremium zu einer Kompromisslösung durchgerungen. Nach einer ebenfalls hitzigen Debatte. Das Hallenbad sollte vom 15. Oktober bis 31. Dezember mit 24 Grad Wassertemperatur geöffnet bleiben.