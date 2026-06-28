Hitzewelle: Übersterblichkeit während Hitzewelle in Frankreich

Die außergewöhnliche Hitzewelle in Frankreich geht zu Ende. Seit Mittwoch wurden rund 1.000 Todesfälle mehr als üblich registriert. Die Zahlen sind vorläufig, die Bilanz könnte noch steigen.
Paris - Während der extremen Hitzewelle in Frankreich sind nach Angaben der nationalen Gesundheitsbehörde rund 1.000 Todesfälle mehr als im Durchschnitt registriert worden. Die seit Mittwoch erhobenen Daten seien vorläufig und noch nicht abschließend ausgewertet, teilte Santé publique France mit. Rund 85 Prozent der registrierten Todesfälle entfielen demnach auf Menschen ab 65 Jahren.